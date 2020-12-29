Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı - Son Dakika

Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı

29.12.2020 15:01

Son dakika haberlerine göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka oranının geçen aya göre yüzde 80 azaldığını belirterek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka oranının geçen aya göre yüzde 80 azaldığını belirterek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son alınan önlemlerle Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Pozitif vaka oranları ve hastaların durumuna ilişkin bilgi veren Ümit, "Entübede yüzde 27, yoğun bakımda yüzde 30, hastane yatışlarında yüzde 40'ın üzerinde gelişme var. Pozitif vakaların tespitinde yüzde 80'in üzerinde olumlu gelişmeler var. Yani bir önceki aya göre pozitif vaka oranı yüzde 80 seviyesinde azaldı. Yine bir önceki aya göre hastane yatışları yüzde 40 seviyelerinde azaldı. Yoğun bakım ve entübe yatışlarında da yüzde 30'a varan düşüş var." diye konuştu.

Vali Ümit, tedbirlerin hayat kurtardığına dikkati çekerek, "Tedbirler tercih değil, zorunluluktur. Tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Uyduğumuzda inşallah bu işi hep birlikte başaracağız. Her hal ve şartta, her durumda mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Yaklaşık 1 sene oldu. Böyle devam ettiğimiz sürece hızlı şekilde inşallah sonuca gideceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı
Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı
Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı
Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı

Türkiye, Hastane, Bolu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'a formda isimden kötü haber! Tedavisine başlandı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu: Sigarayı bırakıp uyuma diye uyarmıştım Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu         
15:15
Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanıyor! İşte yeni ücretler Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanıyor! İşte yeni ücretler         
15:13
Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti         
15:09
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
27 yıldır eğik duran 'korku binası' mahkeme kararıyla yıkıldı 27 yıldır eğik duran 'korku binası' mahkeme kararıyla yıkıldı         
12:34
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi         
11:51
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 15:48:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei