Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar Bolu Demokrasi Meydanı'nan detaylar Bekçi ev polislerinin caddeye girip çıkan vatadaşları kontrol etmesi Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar
Bolu Demokrasi Meydanı'nan detaylar
Bekçi ev polislerinin caddeye girip çıkan vatadaşları kontrol etmesi
Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, alınan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kent Meydanı'na girişler kontrollü olarak sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:36 Kaynak: AA
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