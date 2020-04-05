Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar

Bolu Demokrasi Meydanı'nan detaylar

Bekçi ev polislerinin caddeye girip çıkan vatadaşları kontrol etmesi



Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, alınan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kent Meydanı'na girişler kontrollü olarak sağlanıyor.