Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Genel olarak yüzde 99 belki de yüzde 100 seviyede her şey normale döndü diyebilirim. Ama kontrollü sosyal hayat devam ediyor." dedi.

Ümit, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde bulunan bir okulda inceleme gezisi gerçekleştirdikten sonra yaptığı basın açıklamasında ildeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Bolu'da her gün yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vaka tespitlerinin olduğunu ifade eden Ümit, "Ama bunlar kontrol altında. Bakanlığımız da bunları her gün günlük olarak açıklamaya devam ediyor. Bize düşen esas itibarıyla bu virüse karşı kendimizi korumak ve başkalarının da korunmasına yardımcı olmak. Yani kurallara uyarak hem kendimizi korumuş oluruz hem de başkalarının korunmasına da katkı sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Ümit, koronavirüsten korunmak için aylardır üzerinde durulan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının aksatılmadan devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye genelinde alınan kurallar ve tedbirler çerçevesinde hareket etmek durumundayız. İlk başlarda iller arasında akışkanlık yoktu. Yani illerde insanlar sınırlarını terk edemiyordu ya da kontrollü terk ediyordu. Şimdi 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci var. Genel olarak yüzde 99 belki de yüzde 100 seviyede her şey normale döndü diyebilirim. Ama kontrollü sosyal hayat devam ediyor. Kısacası hayatımızı kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede maske, mesafe ve hijyen kurallarından sık sık bahsediyoruz." dedi.