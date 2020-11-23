Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması kapsamında sokağa çıkan 19 kişiye idari para cezası kesildi.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması kapsamında sokağa çıkan 19 kişiye idari para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderilen genelge kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde iki gün boyunca yapılan kontrollerde kısıtlamaya uymayan 19 kişi tespit edildi. Kısıtlama kurallarına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

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