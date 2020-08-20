Bolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Bolu'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 140 ekip ve 500 personel görev aldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayınlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın talimatları gereğince ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da "Sağlık için hepimiz için" mottosu ile yapılan denetimler tamamlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleşen denetimlere, Bolu Valisi Ahmet Ümit de katıldı.

Ümit, Bolu'nun en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde faaliyet gösteren taksi durakları, alışveriş merkezleri, restoran, kafe ve lokantalar ile çeşitli mağazaları ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden ve maske dağıtan Ümit, "Koranavirüsle mücadelede, devletimizin aldığı tüm tedbirlere fert ve toplum olarak hep birlikte uymamız halinde başarılı olacağız. Sizlerden maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermenizi, kalabalık ortamlarda bulunmamanızı ve il dışından gelenlerle yakın temastan kaçınmanızı önemle rica ediyorum." dedi.

Ümit, daha sonra şehirlerarası yollarda ve şehir içinde oluşturulan trafik denetim noktalarında incelemelerde bulunarak, sürücülere ve yolculara pandemi kurallarına önemle riayet etmelerini hatırlattı.

Vali Ahmet Ümit'in koronavirüs tedbirleri denetimlerinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, İl Ticaret Müdürü Ersin Terzi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Deligöz ve denetim ekipleri hazır bulundu.

Bolu Valiliği koordinesinde Bolu Valisi Ahmet Ümit öncülüğünde il genelinde 140 ekip ve 500 personelin katılımıyla yapılan denetimler kapsamında 26 iş kolunda 939 iş yerinin denetlendiği öğrenildi.