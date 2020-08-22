Bolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 düğün töreninin, Toplu Etkinlik Daimi Takip Timleri tarafından izlendiği bildirildi.

Vali Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 18 Temmuz'da alınan kararları hatırlattı.

Kent genelinde cuma günü gerçekleştirilen 17 düğün töreninin, Toplu Etkinlik Daimi Takip Timleri tarafından başından sonuna kadar izlendiğini vurgulayan Vali Ümit, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerin devam ettiğini kaydetti.

Vali Ümit, evlenen çiftlere saadetler dilediğini ifade etti.