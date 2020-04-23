Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ve Mengen ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ve Mengen ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Mudurnu'da koronavirüs tedbirler kapsamında Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ve zabıta personeliyle ilçe halk pazarında denetim gerçekleştirdi.

Türker ve beraberindeki ekipler, tezgah araları mesafe, maske ve hijyen kontrol denetlemesi yaparak vatandaşları dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan Mudurnu'da devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarına uyarıcı yazılar asıldı.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünde şube müdürleri ve görevlilerin odalarına asılan uyarı yazılarında, "Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçının" ve "Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın" ifadelerinin olduğu görüldü.

Mudurnu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise Kaymakamlık ve Mudurnu Belediyesi koordinesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının yerine getirildiği bildirildi.

Vefa Destek Grupları aracılığıyla ilçede yaşayan 812 vatandaşa biner lira ödeme yapıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca tespit edilen 300 vatandaşa ise yardım kolisi ulaştırılacağı belirtildi.

Mengen Müftülüğü din görevlilerinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Mengen Müftülüğünden yapılan açıklamada, müftülük bünyesinde görev yapan din görevlilerinin, Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 21 bin 535 lira bağış yaptığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakınlaşmanın en büyük vasıtasının paylaşmak olduğunun şuur ve bilinciyle hareket eden, kuruluş tarihinden günümüze gelinceye kadar en zor zamanlarda ırk, mezhep, meşrep, inanç ayrımı yapmadan, insanlığın hizmetinde olan din gönüllüleri, dünya ve ülkemiz olarak yaşamakta olduğumuz zorlu süreçte Vefa Sosyal Destek Gruplarında aktif görev almanın yanı sıra dün olduğu gibi bugün de özellikle bu salgın hastalık döneminde mağdur olan, işini kaybeden, zor duruma düşen kardeşlerimizi kısmen de olsa desteklemek amacıyla Mengen Müftülüğümüzün din gönüllüleri, Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 21 bin 535 lira katkıda bulundu."

Mudurnu, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:40 Kaynak: AA

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