Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı

26.02.2022 13:23
Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı

Bolu'nun Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde 13 köy evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bolu'nun Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde 13 köy evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlıklara ilişkin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ile ilçe jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler O.K, F.Ç. ve Ş.E. ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi Kocası ile telefonla görüşürken öldürüldü Kocası ile telefonla görüşürken öldürüldü

Dörtdivan, Hırsızlık, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:49 Kiev'de sokak çatışmalarından yeni kareler! Rus askerlerinin pusuya düşme anı
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
12:39 İkinci kez evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kemerli gelinliğinin fiyatı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 13:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement