Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı - Son Dakika
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Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı

10.04.2022 00:11
Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde çıktı. Mahmut Bozkurt'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Erdoğan Erten ve Abdullah Işıkçelik'in evine de sıçradı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı
Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı
Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı
Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı
Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı
Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı
Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı - Son Dakika
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