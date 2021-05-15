Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti - Son Dakika

Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti

15.05.2021 18:26

Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti Onlarca kişinin rahatsızlandığı köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia edildi Bolu'nun Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişi sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gitti.

Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti

Onlarca kişinin rahatsızlandığı köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia edildi

BOLU - Bolu'nun Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişi sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gitti. Onlarca köylünün sağlık sorunu yaşadığı köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia ediliyor.

Olay, Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini farketti. Suyu kullanmaya devam eden köylülerden 30 kişi kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Köyde yaşayan başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı'na götürdü. Yetkililer, köyün içme suyunun kullanılmaması için uyarılarda bulundu.

Kimyasal atık karıştı iddiası

Su deposuna 50 metre uzaklıkta bulunan alana zehirli atık atıldığını iddia eden Nazım Yurt, "Kusma, ishal var. Böbreklerim ağrıyor. Su deposunun 50 metre üzerine zehirli atık atıyorlar. Orası çukur. Normal içme suyuna karışıyor. Şuanda en az 50 kişide var. Hastanede olan çocuklar var. Bunun önlenmesi lazım. Buraya zehirli atık atıyorlar. Biz mahkemeye verdik. Saklı saklı geceleri zehirli atık atıyorlar" dedi.

Bağırsak enfeksiyon teşhisi konuldu

Ailesinden çok kişinin zehirlendiğini söyleyen Sabahattin Çalışkan, "Bizim iddiamız bu kadar çocuğun bayram arefesinde suların kokulu olup milleti zehirlemesi. Şu anda başka bir bilgimiz yok. Numune almaya gittiler. Benim çocuklarım şimdi hastaneden geldiler. Doktor bağırsak enfeksiyonu demiş" ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Mustafa Çetinkaya ise, "Köyümüz 105 hane. 3-5 hanede kusma ve ateş çıkmış. Sudan olduğu da belli değil ama tahlil yaptırıyoruz. 10 haneye kadar çıkmış. Hastaneye gidenler var. Durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne söyledik. Tahlil alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti
Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti
Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti
Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti
Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti

İl Sağlık Müdürlüğü, Kimyasal, Sudan, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da köyde yaşayan 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti - Son Dakika


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