Köylüler yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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Köylüler yağmur duasına çıktı

12.06.2022 12:56

Bolu'nun bazı köylerinde havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Bolu'nun bazı köylerinde havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Merkeze bağlı Sazakşeyhler, Yuva, Çanakçılar ve Sazakkınık köyünde oturanlar, ilkbaharda bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle yağmur duası yapmaya karar verdi.

İlk başta dua okuyarak köylerinin çevresini dolaşan vatandaşlar, daha sonra Sazakşeyhler köyü girişindeki mezarlıkta yazın bol yağışlı geçmesi için köy imamı eşliğinde yağmur duası yaptı.

Köylüler, kentin bazı yerlerinde aralıklarla süren sağanak için de şükür duası gerçekleştirdi.

Köylüler yağmur duasına çıktı
Köylüler yağmur duasına çıktı
Köylüler yağmur duasına çıktı
Köylüler yağmur duasına çıktı
Köylüler yağmur duasına çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylüler yağmur duasına çıktı - Son Dakika

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