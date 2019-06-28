Son Dakika Haberleri: Bolu'da kullanılmayan rögara düşen ineği bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da kullanılmayan rögara düşen ineği bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı

1 saat önce

Bolu'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağısoku Mahallesi'nde bir tarlada rögarın içerisinde inek olduğunu görenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurdukları halat sistemi ve vatandaşların yardımı ile ineği düştüğü yerden çıkarttı.
Kullanılmayan rögar ekiplerce kapatıldı.
Bolu'da kullanılmayan rögara düşen ineği bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Bolu, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı! Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:31:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da kullanılmayan rögara düşen ineği bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]