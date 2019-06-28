Bolu'da kullanılmayan rögara düşen ineği bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı
1 saat önce
Bolu'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:49 Kaynak: AA
'da kullanılmayan rögara düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağısoku Mahallesi'nde bir tarlada rögarın içerisinde inek olduğunu görenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kurdukları halat sistemi ve vatandaşların yardımı ile ineği düştüğü yerden çıkarttı.
Kullanılmayan rögar ekiplerce kapatıldı.
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