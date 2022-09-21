Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

21.09.2022 14:54
Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aktaş Mahallesi'nde boş arazide moloz yığınları arasındaki kuyuya bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, hayvanı kurtarmak için kuyuya merdiven indirdi.

Merdivene tırmanarak yukarıya çıkan köpek, çevrede bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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