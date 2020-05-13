Bolu'da kumar operasyonu - Son Dakika

BOLU'da, bir evde kumar oynarken yakalanan 4 kişi ile ev sahibine bin 250'şer lira para cezası kesildi. Ayrıca evde bulunan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktaş Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın düzenlenen evde 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar masasında bulunan malzemelere ve 400 lira paraya el konuldu. Kumar oynayan 4 kişi ile ev sahibine bin 250'şer lira para cezası uygulandı. Evde bulunan 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 392'şer lira para cezası kesildi. Ev sahibi hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.