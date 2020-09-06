Bolu'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından İzzet Baysal Caddesi'nde bir iş hanındaki ofis, Büyük Cami ile Sümer mahallelerindeki kahvehanelerde kumar oynadığı belirlenen 13 kişi ile 2 kahvehane sahibine toplam 45 bin lira cezaverildi.