Bolu'da kumar oynayan 20 kişiye 36 bin 380 lira ceza verildi - Son Dakika

Bolu'da bir kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 20 kişiye 36 bin 380 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kahvehaneye düzenlenen operasyonda, tombala oynayan 20 kişiye 36 bin 380 lira ceza uygulandı, kumardan elde edilen para ile tombala kart ve pullarına el konuldu.

İş yeri sahibi ve çalışan 3 şüpheli hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" yasal işlem başlatıldı.