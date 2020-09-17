Bolu'da kumar oynayan 5 kişiye 28 bin lira ceza - Son Dakika

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda kumar oynarken yakalanan 5 kişi ile kıraathane sahibi ve çalışanına toplam 28 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Camii mahallesinde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin yaptığı operasyonda kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 7 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynayan 5 kişi ile birlikte kıraathane sahibi ve çalışanına da, İl Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı kararı ihlalden dolayı 21 bin lira para cezası uygulandı. Ekipler, kıraathane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yaptı. - BOLU