Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar

22.05.2022 13:44
Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar

Bolu'da polis ekiplerinin huzur uygulamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası verilirken, kahvehane sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da polis ekiplerinin huzur uygulamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası verilirken, kahvehane sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada Karamanlı ve Köroğlu mahallelerinde bulunan iki kahvehanede ekipler kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası uyguladı. Kahvehane sahipleri hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçunda adli işlem başlatıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
İş yerinde kumar oynarken yakalandılar İş yerinde kumar oynarken yakalandılar İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:12:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement