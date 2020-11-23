Bolu'da kümes yangını - Son Dakika

Bolu'da kümes yangını

Bolu'da bir kümeste çıkan yangında 100 tavuk telef oldu.

Bolu'da bir kümeste çıkan yangında 100 tavuk telef oldu. Alınan bilgiye göre, Kürkçüler Mahallesi'nde Celal Özalp'e ait tavuk kümesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kümesin bitişiğinde bulunan mısır balyasının bulunduğu alana sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangında kümeste bulunan yaklaşık 100 tavuk yanarak telef olurken, 100 mısır balyası yandı.

Son Dakika

İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz

Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı

Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı

Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu

Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı

Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü