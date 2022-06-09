Sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülen vaşağın, bakım sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde yaşayan Mahmut Çetin , süs tavuğu beslediği kümeste yabani bir hayvan olduğunu fark ederek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı - Son Dakika

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