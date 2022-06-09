Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı - Son Dakika
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Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

09.06.2022 13:03
Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

Bolu'da tavuk kümesinde bulunan vaşak, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak.

Bolu'da tavuk kümesinde bulunan vaşak, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak.

Merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde yaşayan Mahmut Çetin, süs tavuğu beslediği kümeste yabani bir hayvan olduğunu fark ederek, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri vaşağı ağ ile yakaladı.

Sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülen vaşağın, bakım sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı
Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı
Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mahmut Çetin, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı - Son Dakika

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