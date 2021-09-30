BOLU'DA, KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

BOLU'da, polis ekipleri tarafından taksilere yönelik denetimde 8 sürücüye kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Bolu Anıtpark kavşağında taksilere yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından durdurulan taksilerde, evrak, taksimetre, kısa mesafe, emniyet kemeri, cep telefonu ile koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Yapılan denetimlerde taksimetre açmayan, aracında dezenfektan bulunmayan, emniyet kemeri takmayan ve belgesi eksik olan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

TAKSİMETRE KAPALI OLUNCA, "O MÜŞTERİ SAYILMAZ" DEDİ

Uygulama kapsamında durdurulan bir taksinin sürücüsüne polis, "İçeride yolcu var mı?" diye sordu. Taksici önce arka koltukta oturan kadın yolcuyu kastederek, "Evet, müşteri var." diye cevap verdi. Daha sonra polisin taksimetrenin kapalı olduğunu söylemesi üzerine taksici, "O müşteri değil. Müşteri sayılmaz" diye cevap verdi. Taksiciye, taksimetre açmadığı gerekçesiyle 652 TL para cezası uygulandı.