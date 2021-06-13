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Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza - Son Dakika

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza

13.06.2021 15:55

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza Bolu'da, şehirlerarası yolculuğun yasaklandığı Pazar günü polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 40 sürücüye 26 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza

BOLU - Bolu'da, şehirlerarası yolculuğun yasaklandığı Pazar günü polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 40 sürücüye 26 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Pazar günü getirilen sokağa çıkmaya ve şehirlerarası yolculuk yasağıyla ilgili polis ekipleri şehrin giriş-çıkış noktalarında denetim yaptı. D-100 Karayolu ve gişelerde trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı denetimlerde korona virüs tedbirlerine ve trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücülere para cezası uygulandı.

Motosikletli ekiplerinin de ara sokak ve caddelerde katıldığı denetimlerde 40 sürücüye tedbirlere uymamak, emniyet kemeri takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi suçlardan toplam 26 bin lira para cezası uygulandı. Denetimlerin yasakların son saatine kadar devam edeceği öğrenildi.

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza
Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza
Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza
Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza

Para Cezası, Polis, Pazar, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza - Son Dakika


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