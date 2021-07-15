Bolu'da Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 397 güvenlik personeli görev yapacak - Son Dakika

Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 397 polis ve jandarmanın görev yapacağı bildirildi.

Vali Ahmet Ümit, tüm tedbirlerin alındığını, vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için emniyet, jandarma, asayiş, trafik, sağlık, müftülük, Türk Telekom, Karayolları ve Sedaş ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışacağını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğünün 726 ekip, 1452 personel, İl Jandarma Komutanlığının da 613 ekip ve 1945 personelle görev yapacağını aktaran Ümit, şunları kaydetti:

"Toplam 1339 ekip, 3 bin 397 personel marifetiyle ilimizin her alanında, özellikle trafik kazalarının daha çok yaşandığı noktalarda ve tüm güzergahlarda sabit veya hareketli, karadan ve havadan aralıksız denetimler yapılacaktır. Bu denetimler sırasında, bekleme ve denetleme noktalarında ekiplerin görünür olması sağlanacaktır. Otoyol ve şehirlerarası karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarının kenarlarında uygunsuz beklemelere ve park etmeye müsaade edilmeyecektir. Sadece kural ihlali yapan sürücüler değil, diğer araçlar da çevirme noktalarında durdurularak, trafik tedbirleriyle ilgili hatırlatmalarda ve bilgilendirmelerde bulunulacaktır."