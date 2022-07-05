Ardahan'da besiciler sahte para konusunda uyarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da besiciler sahte para konusunda uyarıldı

05.07.2022 09:18

Ardahan'da polis ve jandarma ekipleri, hayvan pazarlarında kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Ardahan'da polis ve jandarma ekipleri, hayvan pazarlarında kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentin bazı noktalarındaki pazarlara giderek satıcılara gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi.

Ekipler, satıcılardan paraların boyutlarına ve üzerindeki şeride özellikle dikkat etmelerini istedi.

Kurbanlık satıcılarına broşür de veren ekipler, sahte para verenlerin olması durumunda ilgililere bilgi verilmesini talep etti.

Çalışmalar, Kurban Bayramı'na kadar sürecek.

YORUMLAR
500
Kurbanlık satanlar sahte paraya karşı uyarıldı Kurbanlık satanlar sahte paraya karşı uyarıldı Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da besiciler sahte para konusunda uyarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:34:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da besiciler sahte para konusunda uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement