Kurbanlık satıcılarına broşür de veren ekipler, sahte para verenlerin olması durumunda ilgililere bilgi verilmesini talep etti.

Kurban Bayramı 'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentin bazı noktalarındaki pazarlara giderek satıcılara gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da besiciler sahte para konusunda uyarıldı - Son Dakika

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