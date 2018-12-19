Bolu'da Kuyumcu Soyguncularını Yakalama Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Bolu'da, polisin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği kuyumcuyu soyup araçla kaçan 3 kişi kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

Bolu'da, polisin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği kuyumcuyu soyup araçla kaçan 3 kişi kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerin katılımıyla, 'Panter B' adıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği Büyük Cami Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanı 2 kişi tarafından soyulup, kuyumcu silahla yaralandı. Soyguncular, daha sonra kendilerini sürücüsüyle birlikte bekleyen otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine, uzun namlulu tüfekli ve çelik yelekli polisler kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada diğer ekiplere, şüphelilerin beyaz bir otomobille kaçtığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu bilgisi verildi. Ekipler, kontrollü şekilde içeriye girerken, telsiz anonsu ile silahlı 3 kişinin araçla kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi. 112 Acil ekipleri de yaralanan kuyumcuya müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Telsizden, polislere araca müdahale ederken can güvenliklerini almaları yönünde uyarı da yapıldı. Güzergahta iki noktada polisin 'Dur' ihtarına uymayan soyguncular, D-100 Karayolu üzerinden kaçtı. Senaryoya göre soyguncuların olduğu otomobil daha sonra Kalıcı Konutlar mevkiinde yakalandı. Polis, burada gerçekçi şekilde şüphelilere müdahale edip araçtan indirirken, tatbikatın ciddiyeti dikkat çekti.

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