Bolu'da kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan halasının oğlu N.A'yı pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla dün yakalanan Z.G'nin (54), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Z.G. ile halasının oğlu N.A, dün Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde karşılaşmış, ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, aracındaki pompalı tüfeği alarak kuzenine ateş edip uzaklaşmıştı.
Karın bölgesinden yaralanan N.A. sağlık ekibince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kaçan şüpheli Sultanbey köyündeki evinde yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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