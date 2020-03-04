Bolu'da KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Bolu'da KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Bolu'daki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Bolu'da KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Bolu'daki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK'nın Seyit Avşar ve Hattat Emin Barın yurtlarında kalan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "Şanlı TSK" ve "TSK" yazdı.

Yurt binasını dışarıdan görenler durup destekte bulunarak, oluşan güzel görüntünün fotoğrafını çekti.

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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