Son Dakika Haberleri: Bolu'da 'lavanta kokusu' tartışması
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da 'lavanta kokusu' tartışması

32 dakika önce

BOLU Belediyesi'nce, ilaçlama aracı ile kente sıkılan lavanta kokusu, tartışmalara yol açtı.

Bolu'da 'lavanta kokusu' tartışması, System.String[]
BOLU Belediyesi'nce, ilaçlama aracı ile kente sıkılan lavanta kokusu, tartışmalara yol açtı. Bazı kent sakinleri ve basın organları, lavantanın çöp kokusunu bastırmak için sıkıldığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanlığı Basın Sözcüsü Rasim Özdemir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz hem şehrimiz güzel koksun hem elimizdeki yağı değerlendirelim hem de böcekle mücadele edelim istedik. Bolu'nun çöp ve çöp kokusu sorunu yok. İsteyen gelip, bakabilir" dedi.
Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce, belediye bahçelerinde yetiştirilen lavanta ve lavantin gibi tıbbi aromatik bitkiler damıtma yöntemiyle solüsyon hale getirildi. Ardından bu solüsyon, güzel koku yayılması ve haşere, sinek ile böcekleri uzaklaştırma etkisi nedeniyle ilaçlama araçlarıyla şehre sıkılmaya başlandı. Çalışma, Bolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce basın organlarına servis edildi. Bazı medya organları ve kent sakinleri, kokunun şehirdeki çöp kokusunu önlemek için sıkıldığını iddia edince, uygulama tartışmalara yol açtı.
'HEM ŞEHRİMİZ GÜZEL KOKSUN HEM BÖCEKLERLE MÜCADELE EDELİM İSTEDİK'
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Bolu Belediye Başkanlığı Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, çalışmanın çöp kokusunu önlemeye yönelik yapıldığı eleştirilerine üzüldüklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bolu Belediyesi'nin çok güçlü bir Park ve Bahçeler Müdürlüğü var. Park Bahçeler Müdürlüğü lavanta ekimi ve dikimi de yapıyor. Ağustos ayı içinde bu lavantaların hasadını almıştık. Bunu nasıl değerlendiririz diye düşünürken, damıtma yöntemi ile yağ elde ettik. Bu yağın aynı zamanda böcek savurucu etkisi de var. Böcek ve sineklerle mücadelede etkisi de olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Biz hem şehrimiz güzel koksun hem elimizdeki yağı değerlendirelim, hem de böcekle mücadele edelim istedik. Bu nedenle de şehrimizin bazı bölgelerine kendi ilaçlama araçlarımızla lavanta kokusu sıktık. Bunu Bolu Belediyesi çöp kokusunu engelleyemiyor bu yüzden koku sıkıyor diye eleştirenler oldu. Bu bizi çok üzdü."
'İSTEYEN GELİP BAKABİLİR'
Daha önceki AK Parti'li belediye döneminde yapılmış olan yeraltı çöp konteynerleri sisteminin aynı şekilde devam ettiğini kaydeden Özdemir, "Bolu Belediyesi'nin, Bolu'nun çöp ve çöp kokusu sorunu yok. Biz 4 aylık belediyeyiz. Bizden önce yapılan yer altı çöp konteynerleri sistemi aynen devam ediyor. Hem toplanması hem de temizlenmesi konusunda hiçbir sorunumuz yok. İsteyen gelip bakabilir" dedi.
Özdemir ayrıca çöp konteynerinin beklenenden önce dolması halinde oluşturulan ihbar hattına ulaşılarak çöpün alınmasının sağlandığını belirtti.


Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan "Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu" açıklaması
Bakan Pekcan'dan velilere uyarı: Merdiven altı tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere dikkat Ankara Büyükşehir Belediyesi: Çocuk Koruma Evleri'nin kapatıldığı iddiası doğru değil Son Dakika! İran, G-7 zirvesinde ABD ile görüşmeyeceklerini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da 'lavanta kokusu' tartışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]