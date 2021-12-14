Tanker ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada otomobildeki Durkadın ve Tuğba Y. yaralandı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bolu 'da LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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