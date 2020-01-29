Bolu'da mahalle çeşmelerine mevsim düzenlemesi - Son Dakika

Bolu'da vatandaşların içme suyunu temin ettiği mahalle çeşmelerinden, şubat ayı içinde gün aşırı su verileceği bildirildi.

Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şubat ayı boyunca mahalle aralarında bulunan "Kökez" çeşmelerine gün aşırı su verileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolu il merkezimizdeki çeşmelerimizde kullanılan kökez suyu kaynak debileri mevsimsel nedenlerden dolayı azalmaktadır. Bu nedenle tüm halkımızın kökez suyundan faydalanması için her yıl uygulanan gün aşırı kökez suyu dağıtım programına geçilmiştir. Bu kapsamda, şubat ayı boyunca 08.30-20.30 saatleri arasında D-100'ün güneyindeki mahallelere 'tek sayılı' günlerde, D-100'ün kuzeyindeki mahallelere ise 'çift sayılı' günlerde kökez suyu akışı sağlanacaktır."