Bolu'da, mahalle muhtarı evde kalan çocuklara sürpriz yaptı - Son Dakika

Bolu'da Yaşamankent Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdem, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocukları ziyaret ederek, kitap ve uçurtma yapım kiti hediye etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ile evde kalan çocuklar için Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdem, harekete geçti. Kendisine ait kamyonetin arkasına 100 adet kitap ve 200 adet uçurtma yapım kiti yükleyen Özdem, koruyucu eldiven ve maske takarak dağıtıma başladı. Hediyeleri teslim eden Özdem'e, çocukların aileleri de teşekkür etti. Çocuklar için bir şey yapmak istediğini söyleyen Özdem, bu kötü günlerin geçmesinin ardından çocukların sokaklara çıkıp bu uçurtmaları uçuracağını ifade ederek, "Çocuklarımız evde sıkılıyorlar. Biz de onlar için bir çalışma yapmak istedik. Evde kaldıkları süre içerisinde kitap okumaları gerektiğini düşündük. Bu nedenle onlar için faydalı olan kitapları seçtik ve dağıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca çocuklarımıza uçurtma kitleri dağıttık. Evde kaldıkları süre içerisinde el becerilerinin gelişmesi için bu uçurtma kitlerini uçurtmaya dönüştürecekler. Bu kötü günler geçtikten sonra da inşallah yaptıkları uçurtmaları sokaklara çıkıp uçuracaklar" diye konuştu. - BOLU