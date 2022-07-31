Hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı iade etti - Son Dakika
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Hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı iade etti

31.07.2022 10:25

BOLU'da, manav Metin Karadayı (26) banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin TL'yi görünce banka şubesine giderek, paranın sahibine iade edilmesini sağladı.

BOLU'da, manav Metin Karadayı (26) banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin TL'yi görünce banka şubesine giderek, paranın sahibine iade edilmesini sağladı. Düğün hazırlığı yapan Metin Karadayı hesabındaki parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Telefondan hesabıma baktığımda 212 bin lira olduğunu gördüm. Babamı arayıp 'Böyle bir paramız var mı' diye sordum. Babam da 'Yok, bir yanlış var' deyince hemen bankaya gidip durumu anlattım. Yaklaşık 1,5-2 saat bankada bekledim. Banka parayı sahibine iade etti" dedi.

Bolu'da manavlık yapan Metin Karadayı, 2 gün önce Bağ-Kur primini yatırmak için bankaya gitti. İşlerini halleden Karadayı, daha sonra bankadan ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonun hesabına bakan Karadayı, hesabında 212 bin TL olduğunu gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Karadayı, durumu babasına söyledi ve paranın babasına ait olup olmadığını sordu. Metin Karadayı'nın babası, paranın kendilerine ait olmadığını söyleyince Karadayı, bankaya giderek durumu haber verdi. Bankada, yapılan çalışmalar sonucu paranın yanlışlıkla başka bir kişi tarafından hesaba gönderildiği tespit edildi. 212 bin TL yanlışlıkla gönderen kişiye geri gönderildi.

'HABERİM OLMASA BELKİ ONUN DA HABERİ OLMAYACAKTI'Düğün hazırlığında olan Metin Karadayı, hesabındaki parayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bankaya gidip Bağ-Kur ödememi yaptım. Sonra telefondan hesabıma baktığımda 212 bin lira olduğunu gördüm. Şaşırdım. hemen bankaya gittim. Banka da 'Belki sizindir. Bir kontrol edin, babanızı arayın' dedi.  Babamı arayıp böyle bir paramız var mı diye sordum. Bilgin var mı dedim. Babam da 'Yok, bir yanlış var' deyince hemen bankaya gidip durumu anlattım. Onlar da şaşırdılar. Beni sorguya çektiler. 'Nereden geldi, nasıl geldi bu para' diye. Sonra  'Yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırmışlar' dediler. Parayı kimin yatırdığını bilmiyorum, sormadım. Ben 'Bunu alın kiminse yatırın, o şahıs şüpheye düşmesin, korkmasın' dedim. Yaklaşık 1,2- saat bankada bekledim. Banka parayı sahibine iade etti. Parayı yatıran kişi bence fark etmemişti. Benim haberim olmasaydı belki onun da haberi olmayacaktı. Bu para öyle durup gidecekti, kimsenin haberi olmayacaktı. Elbet bir gün çıkardı. Araba almaya giderken, bir şey için giderken aklına gelirdi. Ama o adam için de zor olurdu, uğraşırdı. İyi ki de fark edilmiş."ESNAF ODASI BAŞKANI TEBRİK ETTİBolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal da, pazarcı Metin Karadayı'yı tebrik etmek için tezgahında ziyaret etti. Altındal, düğün masrafları konusunda genç pazarcıya yardımcı olunacağını, davranışının tüm pazarcıları gururlandırdığını belirterek, "Bu davranıştan gururlandık. Arkadaşımız da nişanlı. Düğününü yapacak. Metin'in de en çok paraya ihtiyacı olan esnaflardan. Düğün yapmak zor. Düğününde maddi manevi Türkiye Pazarcılar Federasyonu olarak ne ihtiyacı varsa karşılanacak. Biz de Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak, bir adet altın hediye edeceğiz inşallah." dedi.

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Kaynak: DHA

Metin Karadayı, Banka, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı iade etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı iade etti - Son Dakika
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