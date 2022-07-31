Hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı iade etti

BOLU'da, manav Metin Karadayı (26) banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin TL'yi görünce banka şubesine giderek, paranın sahibine iade edilmesini sağladı. Düğün hazırlığı yapan Metin Karadayı hesabındaki parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Telefondan hesabıma baktığımda 212 bin lira olduğunu gördüm. Babamı arayıp 'Böyle bir paramız var mı' diye sordum. Babam da 'Yok, bir yanlış var' deyince hemen bankaya gidip durumu anlattım. Yaklaşık 1,5-2 saat bankada bekledim. Banka parayı sahibine iade etti" dedi.

Bolu'da manavlık yapan Metin Karadayı, 2 gün önce Bağ-Kur primini yatırmak için bankaya gitti. İşlerini halleden Karadayı, daha sonra bankadan ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonun hesabına bakan Karadayı, hesabında 212 bin TL olduğunu gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Karadayı, durumu babasına söyledi ve paranın babasına ait olup olmadığını sordu. Metin Karadayı'nın babası, paranın kendilerine ait olmadığını söyleyince Karadayı, bankaya giderek durumu haber verdi. Bankada, yapılan çalışmalar sonucu paranın yanlışlıkla başka bir kişi tarafından hesaba gönderildiği tespit edildi. 212 bin TL yanlışlıkla gönderen kişiye geri gönderildi.