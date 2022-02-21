Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı - Son Dakika

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde satılan ürünlerin etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların zincir marketler ile semt pazarlarından daha rahat, güvenilir ve sağlıklı ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Kent genelinde bulunan marketleri denetleyen ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Etiketi olmayan ürünleri de inceleyen ekipler, tespit ettikleri eksiklikler hakkında işlem yaptı, ceza uygulanması için Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimde bulundu.