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Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı - Son Dakika

Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı

21.02.2022 15:50
Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde satılan ürünlerin etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde satılan ürünlerin etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların zincir marketler ile semt pazarlarından daha rahat, güvenilir ve sağlıklı ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Kent genelinde bulunan marketleri denetleyen ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Etiketi olmayan ürünleri de inceleyen ekipler, tespit ettikleri eksiklikler hakkında işlem yaptı, ceza uygulanması için Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimde bulundu.

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Zabıta, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı - Son Dakika


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