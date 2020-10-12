Bolu'da maske takamayan 3 bin 207 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bolu'da maske takamayan 3 bin 207 kişiye ceza kesildi

12.10.2020 15:25
Bolu'da maske takamayan 3 bin 207 kişiye ceza kesildi, System.String[]

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-1) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3,5 aylık süreçte maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 207 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-1) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3,5 aylık süreçte maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 207 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kentte, polis ve jandarma ekiplerinin Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Buna rağmen maske takmayanlara para cezası kesiliyor. Bu kapsamında kent genelinde yaklaşık 100 günlük süreçte 3 bin 207 kişiye toplam 2 milyon 886 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Para Cezası, Jandarma, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da maske takamayan 3 bin 207 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

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