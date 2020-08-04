Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi - Son Dakika

Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi

BOLU'da polis, kentin işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafeye uymayanlara ceza uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Bolu'da, polis ekipleri denetim yaptı. Denetimde kentin en işlek noktaları olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 10 kişiye ceza uygulandı. Uygulamada, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak kurallara uyduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise çenelerinde bulunan maskeleri polis denetimini gördüğü anda doğru şekilde taktı.