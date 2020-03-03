Bolu'da 'mehmetçiğe destek' konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da 'mehmetçiğe destek' konvoyu - Son Dakika

Bolu'da 'mehmetçiğe destek' konvoyu

6 saat önce

BOLU'da, yüzlerce aracın katılımıyla 'Mehmetçiğe destek' konvoyu düzenlenirken, şehitliğe gidilerek dua edildi.

Bolu'da 'Mehmetçiğe destek' konvoyu

BOLU,(DHA)- BOLU'da, yüzlerce aracın katılımıyla 'Mehmetçiğe destek' konvoyu düzenlenirken, şehitliğe gidilerek dua edildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından, 'Mehmetçiğe destek' konvoyu için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camii önünde toplanıldı. Çok sayıda ticari taksi, otobüs, minibüs, midibüs ve çekici, şoförleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Araçlar korna sesleriyle Cumhuriyet Caddesi üzerinden D-100 Karayolu'na çıktı. Araçlarla, D-100 Karayolu üzerinden General Eşref Bitlis Kışlası'nı da geçtikten sonra Şehitler Mezarlığı'na gidildi. Yaklaşık 300 kişi burada önce İstiklal Marşı okudu. Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, "Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti her türlü zorluğa, mücadeleye alışkın bir millettir. Geçmiş tarihimizde bunların birçok örneği mevcuttur. Bu günden sonra da vatanımızın bekası için, milletimizin huzur ve refahı için, çocuklarımızın geleceği için Türk ordusunun her daim destekçisi olup, dualarımız ile her zaman Mehmetçiğimizin yanında, polisimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Etkinlik şehitler için duaların okunmasıyla sona erdi.

Bolu'da 'mehmetçiğe destek' konvoyu

Karaçayır Mahallesi, Bolu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü, 3 yaralı
Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:59:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da 'mehmetçiğe destek' konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]