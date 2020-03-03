Bolu'da 'Mehmetçiğe destek' konvoyu - Son Dakika
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Bolu'da 'Mehmetçiğe destek' konvoyu

7 saat önce

BOLU'da, yüzlerce araçlık konvoy ile 'Mehmetçiğe destek' eylemi yapıldı.

Bolu'da 'Mehmetçiğe destek' konvoyu, System.String[]

BOLU'da, yüzlerce araçlık konvoy ile 'Mehmetçiğe destek' eylemi yapıldı. Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan şoförler, şehirde konvoy ile bir süre ilerledikten sonra şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, "Her zaman Mehmetçiğimizin, polisimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın da katılımıyla 'Mehmetçiğe destek' konvoyu için bir araya gelenler, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camii önünde toplandı. Çok sayıda ticari taksi, otobüs, minibüs, midibüs ve çekicinin katılımıyla oluşturulan konvoyda, araçlar şoförleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Korna sesleriyle Cumhuriyet Caddesi üzerinden D-100 Karayolu'na çıkan grup, ardından da Şehitler Mezarlığı'na yöneldi.

'TÜRK ORDUSUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Gruptaki yaklaşık 300 kişi, İstiklal Marşı okunmasının ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Türk ordusunun her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Fırat şunları söyledi: "Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti her türlü zorluğa, mücadeleye alışkın bir millettir. Geçmiş tarihimizde bunların birçok örneği mevcuttur. Bugünden sonra da vatanımızın bekası için, milletimizin huzur ve refahı için, çocuklarımızın geleceği için Türk ordusunun her daim destekçisi olup, dualarımız ile her zaman Mehmetçiğimizin yanında, polisimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Etkinlik, şehitler için duaların okunmasıyla sona erdi.


Karaçayır Mahallesi, Fırat, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
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