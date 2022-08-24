Mengen Belediyesi'ne Ait Ahşap Atölyesine Baskın Düzenlendi.

Bolu'da, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Mengen Belediye'ne ait ahşap atölyesine, kaçak orman ürünleri bulunduğu yönünde ihbar aldıkları gerekçesiyle baskın düzenledi. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, baskına gelen ekiplere, "Neye istinaden yapılıyor bunlar? Kim beni ihbar eden? Kimdir şikayetçi olan? Bu, Mengen Belediyesi'nin itibarını sarsmaktır. Varsa bir kaçakçılık, onun adresi Mengen Belediyesi değildir. Mengen Belediyesi, devletine bağlı bir belediyedir, yasalara ve kanunlara bağlı bir belediyedir. Ne için bunlar, ne için bu görüntü" diyerek tepki gösterdi.

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Mengen Belediyesi'ne ait ahşap atölyesinde geçen pazartesi gecesi arama yaptı. Baskına polislerle birlikte gelen ekiplerin, ihbar üzerine atölyede kaçak orman ürünü aradığı bildirildi.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, baskın sırasında atölyeye gelerek ekiplere gösterdi. Bulut, "Neye istinaden yapılıyor bunlar? Kim beni ihbar eden? Kimdir şikayetçi olan? Bu, Mengen Belediyesi'nin itibarını sarsmaktır. Varsa bir kaçakçılık, onun adresi Mengen Belediyesi değildir… Belediyemizin itibarsızlaştırmasına yönelik bu tür, siyasi olduğu izlenimi veren oyunların oynanmasına izin vermeyeceğiz. Buna yönelik girişimlerden kimse bir sonuç alamayacaktır. Mengen Belediyesi, devletine bağlı bir belediyedir, yasalara ve kanunlara bağlı bir belediyedir. Ne için bunlar, ne için bu görüntü" dedi.

Turhan Bulut, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, 112 ihbar hattına, şehir merkezinde bulunan belediyemize ait ahşap atölyesinde kaçak orman ürünleri bulundurulduğu yönünde bir ihbar alındığı gerekçesi ile denetim tespit çalışması başlatılmıştır.

Orman idaresinin asılsız bir ihbarı nazara alarak atölye çevresinde hukuksuz ve yasal olmayan bu denetim faaliyetine 22.08.2022 Pazartesi günü saat 21: 00'den itibaren başladığı ve bu denetimin gecenin geç saatlerine kadar devam ettiği, atölyeye ait güvenlik kameralarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Belediyemizin konudan haberdar olması sonrasında, saat 23: 00 civarında Orman İlçe İşletme Müdürlüğü aranarak konu hakkında müdürden bilgi alınmıştır. İşletme müdürü, ihbarı değerlendirdiklerini ve bu kapsamda atölye ve çevresinde denetim ve inceleme çalışması yaptıklarını belirtmiştir. Yapılan görüşmede ilgili müdüre, Mengen Belediye Başkanlığı'nın bir kamu kurumu olduğu, burada böyle bir şeyin hukuken ve fiilen mümkün olamayacağı, atölye önünde bulunan orman ürünlerinin tamamının faturalı ve orman işletmesinden temin edilen orman ürünlerinin olduğu, bu yapılanın Mengen Belediye Başkanlığı'nı karalamaya, itibarını sarsmaya, karalamaya yönelik kara bir propaganda çalışması olduğu hususu anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak Orman İdaresi, denetim ve inceleme faaliyetlerine devam etmek zorunda olduklarını beyan etmiştir.

"YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA İHBARIN MENGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NI KARALAMAYA YÖNELİK BİR İFTİRADAN İBARET OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

23.08.2022 Salı günü saat 14: 00 civarı, Mengen Orman İşletme Müdürü şahsımı arayarak ihbarın asılsız olduğunu, atölyede bulunan orman ürünlerinin Orman İdaresi'nden temin edilen faturalı ürünlerle uyumlu olduğunu, hukuka aykırı bir durum tespit edilmediğini belirtmiş ve buna ilişkin tutanak düzenlendiğini bildirmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ihbarın Mengen Belediye Başkanlığı'nı karalamaya yönelik bir iftiradan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Belediye Başkanlığı'mız, müfteri ihbarcının kimliğinin tespiti ve iftira suçundan cezalandırılması istemiyle Mengen Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

"ORMAN İDARESİ'NİN DE MÜFTERİ İHBARCININ CEZALANDIRILMASI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI UMUT ETMEKTEYİZ"

Ayrıca gerçeğe aykırı bu ihbar nedeniyle Mengen Orman İşletme Müdürlüğü'nün işçisi, muhafaza memuru, şefi ve müdürü, 22.08.2022 ile 23.08.2022 tarihlerini bağlayan tüm gece boyunca Mengen caddelerinde ve atölye çevresinde denetim ve gözetim faaliyetinde bulunmak zorunda kalmıştır. Devletin görevlileri boş yere meşgul edilmiştir. Bu kapsamda Orman İdaresi'nin de müfteri ihbarcının cezalandırılması için suç duyurusunda bulunacağını umut etmekteyiz. Orman İdaresi'nin suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı hususu idaremizce takip edilecektir.

Belediyemizin itibarsızlaştırmasına yönelik bu tür, siyasi olduğu izlenimi veren oyunların oynanmasına izin vermeyeceğiz. Buna yönelik girişimlerden kimse bir sonuç alamayacaktır."

"BELEDİYENİN İTİBARINA TEK BİR LEKE ASLA SÜRDÜRMEDİK VE SÜRDÜRMEYECEĞİZ"

Turhan Bulut, bugün belediye önünde yaptığı basın açıklamasında da şunları söyledi:

"Bir politik bir senaryo üretiyorlar. Çok şükür müfettişlerimiz eksik olmuyor. Yakında yine gelecekler, aradılar. Her gelen müfettiş, eli boş dönüyor. Çünkü yasalara dikkat eden, mevzuata dikkat eden bir belediyeyiz.

Burası, Mengen Belediyesi'nin ahşap atölyesi. Burada üretilenlerin hepsi okullarımıza, camilerimize, parklarımıza, bahçelerimize gidiyor. 25 bin metrekarelik parkın ürünleri bu atölyeden çıkıyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Hala anlamış değilim ama görünen o ki bir senaryo üretilmiş. Bu senaryo gündüz hazırlanmış, önceden hazırlanmış olabilir… Bunu ilerleyen saatlerde ne yapacaklardı? Burada haksız yere bir suçlamayı atıp, ilerleyen saatlerde bir şeyler yapma niyetinde oldukları çok açık ve net. Buna da biz, Meclis üyelerimiz ile çalışanlarımız ile müsaade edilmedi. Sabah saat 03: 30'a kadar ahşap atölyesinden onlar ayrılmadılar, biz de bekledik.

Birçok belediyede benzer şeyler oluyor. Ama halkın seçtiği belediye başkanlarına, itibarına; belediyenin itibarına tek bir leke asla sürdürmedik ve sürdürmeyeceğiz."