Bolu'da meslek liseliler tasarımlarını 3D yazıcılarıyla ürüne dönüştürüyor

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları 3D yazıcılar ve robotik kodlamalarla çeşitli ürünleri hayata geçiriyor.

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi'nde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin koordinasyonunda çalışmalarını yürütüyor.

Hazırladıkları 3D yazıcılar ve robotik kodlamalarla robot el, dron, uzaktan kumandalı tank ve helikopter gibi birçok ürün elde eden öğrenciler, elektrikli araç yapmayı da planlıyor.

Bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül, AA muhabirine, robotik kodlama derslerinin bu yıl ilk defa açıldığını belirterek, "Hem robotik programlama hem materyallerin üç boyutlu tasarım ve üretim süreçlerini derslerimizde anlatıyoruz." dedi.

Atölyede ilk kez görüntü işlemeyle robot el tasarladıklarını aktaran Akgül, "Bilgisayar ortamında yazdığımız bir yazılımla elimizin hareketlerini algılayıp bunu sayısallaştırıp herhangi bir mekanik sisteme aktarma işlemini burada yapıyoruz. Kişiler sakat olan elini diğer eliyle rehabilite etmiş olacak. Bilgisayarda görülen görüntüyü diğer tarafa aktaracaklar." diye konuştu.

"Çocuklar burada üretim ve deneyimleme sürecine giriyor"

Akgül, 3D yazıcı piyasasının zaten var olduğunu, bu tür ürünlerin satıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Burada bizim avantajımız ne oluyor? Dışarıda 20-30 bin liralara alabildiğimiz sistemleri biz burada, dolar kuruna göre değişti ama yaklaşık 4-5 bin liraya mal edip kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Arızalarını çok rahat tespit edebiliyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekli proje kapsamında 6 okula robotik kodlama atölyesi açtık. Buralara 15 tane 3D yazıcı yaparak teslim ettik. Bu ne oluyor? Bir okul çok daha küçük bütçeyle 20-30 bin liralık cihazın yapabileceği işleri yapmış oluyor."

Öğrencilere üretme kültürünü aşılamak istediklerini vurgulayan Akgül, burada aslında Endüstri 4.0 sürecine dahil olacak iş gücünü de bir anlamda planladıklarını kaydetti.

Akgül, öğrencilerin sadece teorik eğitim almadığına, üretim ve deneyimleme sürecine de girdiğine işaret ederek, "Birçok materyali çocuklarla yapıyoruz. Robot el, yazıcılar, mekanik el düzeneği, eldivenle araç kontrolü yaptık. Şimdi bir de araba projemiz var. Elektrikli arabayı da üretmeyi planlıyoruz." dedi.