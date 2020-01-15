Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı

6 saat önce

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan metruk binalara yönelik, narkotik köpeği Sezar ile beraber uygulama yaptı.

Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı, System.String[]

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan metruk binalara yönelik, narkotik köpeği Sezar ile beraber uygulama yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da ilk, ortaokul ve lise yakınlarında bulunan metruk binalara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamaya narkotik köpeği Sezar'da katılırken metruk binaların önleri ve içleri, polis ekipleri tarafından dikkatle arandı.


Uygulama gün boyunca okulların çevresindeki metruk binalarda devam etti. - BOLU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Sezar, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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