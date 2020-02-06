Bolu'da meydana gelen kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da meydana gelen kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Bolu'da meydana gelen kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü 2 saatte kurtarıldı

6 saat önce

Bolu'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yaralanan sürücü 2 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bolu'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yaralanan sürücü 2 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Sedat Ariş idaresindeki 27 V 6152 plakalı tır, Rüzgarlı mevkisinde önünde seyreden Oğuzhan Şimşek yönetimindeki 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada, Sedat Ariş'in kullandığı tırın sürücü kabini, önündeki tırın dorsesinin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri önündeki tırın dorsesinin üzerine devrilen kabinin içinde sıkışan Ariş'in kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, yoğun şekilde etkili olan sağanağın altında yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdı.

Sürücü Ariş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Bolu'da meydana gelen kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü 2 saatte kurtarıldı

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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