Bolu'da elektrik tellerine sıçrayan yangın mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika
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Bolu'da elektrik tellerine sıçrayan yangın mahalleyi elektriksiz bıraktı

19.08.2022 00:42
Bolu'da elektrik tellerine sıçrayan yangın mahalleyi elektriksiz bıraktı

Bolu'da meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin üzerinden geçen enerji nakil kablolarına sıçradı.

Yanan kabloların kopması üzerine mahallenin büyük kısmında elektrikler kesilirken, birbirine değen kablolardan uzun süre kıvılcım sıçradı.

Yangın olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri ise vatandaşların halen elektrik bulunan kablolara yaklaşmaması için olay yerini güvenlik şeridi içine aldı.

Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da elektrik tellerine sıçrayan yangın mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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