Polis ekipleri ise vatandaşların halen elektrik bulunan kablolara yaklaşmaması için olay yerini güvenlik şeridi içine aldı.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da elektrik tellerine sıçrayan yangın mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

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