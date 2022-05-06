Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı

06.05.2022 18:03
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı

BOLU'da, zabıta ekipleri ile vatandaşlar arasında mezarlığın ortasından geçirilecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı.

BOLU'da, zabıta ekipleri ile vatandaşlar arasında mezarlığın ortasından geçirilecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı. Bazı kişiler iş makinesinin tekerleğinin altına yatarken, Belediye Başkanı Tanju Özcan, telefonla görüştüğü mahalle muhtarı İsmail Candan'a, kararın 6 yıl önce alındığını ve kendisinin de haberinin olduğunu söyleyerek, "Ben de bu yolu açmazsam adam değilim" dedi. 2 ağacın sökülerek başladığı yol açma çalışmaları, insan kemikleri çıkınca durduruldu.

Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında alınan kararla Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması yönünde karar alındı. Kararın ardından belediyenin Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu güzergahta kayıtlı bir mezar bulunmadığı tespit edildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.

Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir vatandaş, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu. Mahalle Muhtarı Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.ÖZCAN: BEN DE O YOLU AÇMAZSAM ADAM DEĞİLİMBelediye Başkanı Tanju Özcan, telefonla aradığı Muhtar Candan'a, kararın AK Parti zamanında alındığını söyledi. Özcan, telefonda Candan'ın da projeden haberi olduğunu belirterek, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" dedi. Bunun üzerine İsmail Candan, vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrılacaklarını söyledi. Vatandaşlar da Tanju Özcan'ın bu sözleri sonrası tepki göstererek çalışmaları engellemeyi bıraktı.

Ekipler, güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi. İş makineleri bölgeden ayrılırken kemiklerin ortaya çıktığı mezar, İslami koşullara taşındıktan sonra çalışmaların devam edeceği öğrenildi.


Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı
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Tanju Özcan, Tragger, Zabıta, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı - Son Dakika


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