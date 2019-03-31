Bolu'da, Millet İttifakı Seçim Sonuçlarını Kutladı
1 saat önce
Bolu'da, Millet İttifakı seçim sonuçlarını kutladıBOLU, (DHA)- BOLU'da, Millet İttifakı, CHP'li Tanju Özcan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanmasını Demokrasi Meydanı'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı.
Bolu
'da, Millet İttifakı seçim sonuçlarını kutladı
BOLU, (DHA
)- BOLU'da, Millet İttifakı, CHP
'li Tanju Özcan
'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanmasını Demokrasi Meydanı
'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı.
Bolu'da yerel seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından Millet İttifakı Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada, toplanan CHP ve İYİ Partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. Grup, ellerinde yalnızca Türk bayrağı taşıdı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Kalabalık, sloganlar atıp, marşlar söyleyerek sevinç gösterilerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:36 Kaynak: DHA
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