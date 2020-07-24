Bolu'da minibüs ile çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Bolu'da, minibüs ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu İzzet Baysal Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ya meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan 14 A 4823 plakalı polis ekip aracı, Niyazi İşler yönetimindeki 14 AAP 134 plakalı Ford marka minibüs ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan polis aracı devrildi. Kazada, polis aracında bulunan mahalle bekçisi Y.Ö. ve polis memuru Y.Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan C.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU