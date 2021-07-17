Üye Girişi
Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

17.07.2021 09:25
Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

100 kara yolunun Bolu Yeniçağa mevkisinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu Yeniçağa mevkisinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Tuncer D. idaresindeki 34 LDM 658 plakalı minibüs, Mengen kavşağında, Gülümser G'nin kullandığı WES GD 369 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniçağa, Minibüs, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş 08:49 Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Ünlü oyuncu Seda Güven, babasını kaybetti! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu 02:10 Ünlü oyuncu Seda Güven, babasını kaybetti! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 00:43 Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor 23:00 Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 22:10 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 19:32 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi         
08:28
Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı         
01:02
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti         
23:20
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti         
22:57
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 09:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement