Son Dakika Haberleri: Bolu'da Mlkp'li Üniversite Öğrencisi Adliyede (2)

Bolu'da Mlkp'li Üniversite Öğrencisi Adliyede (2)

34 dakika önce

TUTUKLANDIBolu'da terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da Mlkp'li Üniversite Öğrencisi Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Bolu'da terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:13 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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