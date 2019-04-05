Bolu'da Mlkp'li Üniversite Öğrencisi Adliyede (2)
34 dakika önce
TUTUKLANDIBolu'da terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI Bolu
'da terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:13 Kaynak: DHA
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