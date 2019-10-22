Son Dakika Haberleri: Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı

Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı

33 dakika önce

- Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandıBOLU - Bolu'da, 2 arkadaşıyla birlikte mobilya atölyesini soyan ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan E.Ç. adlı şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

- Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı

BOLU - Bolu'da, 2 arkadaşıyla birlikte mobilya atölyesini soyan ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan E.Ç. adlı şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyit mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mobilya atölyesinden hırsızlık yapan 3 kişinin eşgallerini belirledi. Ekiplerin, eş zamanlı olarak yaptığı operasyonlarda hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları mobilya yapımında kullanılan malzemelerle yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.Ç. ise, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da mobilya atölyesi hırsızı yakalandı

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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