Bolu'da motorlu kuryeler düşük zammı protesto etti - Son Dakika

Bolu'da bazı motorlu kuryeler, maaşlarına düşük zam teklif edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Kentin çeşitli noktalarından gelerek Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yemeksepeti Banabi'nin deposu önünde toplanan çalışanlara, Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Gruptakiler, kendilerine yapıldığı iddia edilen yüzde 32,7'lik zam teklifini kabul etmediklerini duyurdu.

Grup adına basın açıklaması yapan motorlu kurye Uğur Çakır, salgın döneminde kurye iş kolunun büyüme göstermesiyle toplumsal yaşamdaki öneminin arttığını belirtti.

Kendilerinin de zorlu şartlarda 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Çakır, "Kazaları, yaralanmaları, Kovid-19 vakalarını ve çok acı deneyimle ölümü bile yaşadık. Tüm bu süreçlerle birlikte ülkemizin her ferdinin derinden hissettiği ekonomik zorluklar ve enflasyon canavarı da mücadelemizi zorlu noktaya taşıdı." dedi.

Haklarını alana dek grevi sürdüreceklerini bildiren Çakır, "Kuryelerin 5 bin 500 lira net maaş, prim ve yan hakları almasını istiyoruz. Hakkını arayan hiçbir işçinin de işten çıkarılmaması, iş kolumuzun taşımacılığa geçirilmesi ve sendikal faaliyetlerinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Taleplerimiz karşılık bulana kadar kontak açmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz." şeklinde konuştu.

Motorlu kuryeler, basın açıklamasından sonra dağıldı.