Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Bolu'da, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Bolu'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu'da, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Bolu'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da, Sisi yönetimi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda şehit olan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bolu'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Büyük Camii'de öğle namazının ardından yaklaşık 100 kişinin katıldığı namazı İl Müftüsü Orhan Genç kıldırdı.

Mursi için helallik de isteyen Genç, namaz öncesinde yaptığı konuşmada, "İnançları uğrunda mücadele eden ve bu konuda çok büyük sıkıntılar çeken, daha sonra da şehadet şerbetini içen Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Müftü Orhan Genç'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında basın açıklaması yapan İHH Temsilcisi Fethi Sarımsakçı, "Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine yapılan sistematik işkenceler yüzünden şehit düşmüştür. Aslında Mursi, 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edilmiştir" ifadelerini kullandı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Bolu, Muhammed Mursi, Güncel
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